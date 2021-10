Dramma in Arabia Saudita | tre ballerini italiani perdono la vita in un incidente

(Di domenica 17 ottobre 2021) Questo sabato hanno persoticamente lain unintre. Tra di loro vi era anche il ballerino di Bisceglie (cittadina nella provincia di Barletta – Andria – Trani) Antonio Caggianelli, noto per aver partecipato ala Notte della Taranta. Aveva 33 anni. L’nel deserto L’è avvenuto nel deserto dell’, nella provincia di Ryad. La circostanza delticoè stata comunicata dai media locali e in seguito la Farnesina ha confermato a Today la tragedia. Oltre ad Antonio Caggianelli, hanno perso laanche altri due, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Arabia

inSaudita, morti tre danzatori italiani La tragedia che ha coinvolto i danzatori inSaudità si è consumata nella località Riyad. Al momento, come riferisce il quotidiano La ...Incidente stradale dalle conseguenze drammatiche inSaudita nel tardo pomeriggio sabato. Tre ballerini italiani hanno perso la vita nei pressi di Riad: sono il biscegliese Antonio Caggianelli, 33 anni; Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, 28 ...In Arabia Saudita, nel corso di un’escursione nel deserto, sono morti tre ballerini italiani (in totale le vittime sono state 5). La comitiva, che era sbarcata nella terra degli emiri per delle esibiz ...Aveva lavorato per la Notte della Taranta che lo ha ricordato sui suoi canali social: «Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua cit ...