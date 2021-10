"Draghi non ne ha azzeccata una". Bisignani demolisce il premier: ecco perché l'Italia rischia grosso (Di domenica 17 ottobre 2021) Mario Draghi "bocciato" in politica estera. Per il presidente del Consiglio "nessun Green pass", scrive Luigi Bisignani su Il Tempo, dove ricorda tutti i flop del premier. "Ha iniziato l'avventura di Palazzo Chigi votando no allo stop all'embargo contro Cuba (che dura da 61 anni) e ha proseguito dando del 'dittatore' a Erdogan, pur cercando con quel 'ma ne abbiamo bisogno' di metterci una pietosa pezza." E ancora, ricorda Bisignani, "questa settimana, un flop dietro l'altro, culminato con il G20 straordinario sull'Afghanistan, fino alla costituzione in giudizio, a sorpresa e all'insaputa di tutti, contro l'Egitto per la vicenda del povero Regeni, che non trova pace né giustizia, in un processo subito rimandato al Gup". Insomma, prosegue Bisignani, "Mario è indubbiamente 'Super' in economia ma sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Mario"bocciato" in politica estera. Per il presidente del Consiglio "nessun Green pass", scrive Luigisu Il Tempo, dove ricorda tutti i flop del. "Ha iniziato l'avventura di Palazzo Chigi votando no allo stop all'embargo contro Cuba (che dura da 61 anni) e ha proseguito dando del 'dittatore' a Erdogan, pur cercando con quel 'ma ne abbiamo bisogno' di metterci una pietosa pezza." E ancora, ricorda, "questa settimana, un flop dietro l'altro, culminato con il G20 straordinario sull'Afghanistan, fino alla costituzione in giudizio, a sorpresa e all'insaputa di tutti, contro l'Egitto per la vicenda del povero Regeni, che non trova pace né giustizia, in un processo subito rimandato al Gup". Insomma, prosegue, "Mario è indubbiamente 'Super' in economia ma sul ...

Advertising

CarloCalenda : Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Do… - elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - Linkiesta : Draghi fa politica meglio di chi fa politica perché non insegue l’antipolitica Numeri da capogiro di prime dosi e… - AuricchioAurora : RT @GIORGIOMALAVOL1: Draghi non molla. Anzi, alza la posta. 'Secondo indiscrezioni, non sarà più possibile usufruire di maternità, assegni… - Gian_Santovito : RT @magdicristiano: Tutti uniti, vaccinati e non vaccinati, per l’abolizione del Green Pass. Ma senza barattare perché è un atto dovuto, se… -