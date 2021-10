Dopo le corna di Icardi | il gesto estremo di Wanda Nara | qualcosa di impensabile | la situazione sfugge di mano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un ciclone chiamato. Si tratta di, livida di rabbia e scatenata contro Mauro: già, lui la ha tradita.. Comefurono all'inizio della loro storia, quando quello tradito fu Maxi Lopez, all'epoca amico e compagno di squadra proprio di. Ora cambia tutto: l'argentino infatti avrebbe tradito la moglie con Eugenia Suarez, meravigliosa modella, cantante e attrice argentina. Usiamo il condizionale, ma il fatto è certo: lo conferma la stessa moglie ed agente del calciatore, che presto probabilmente non sarà più né moglie né agente. Lo ha urlato sui social: "Hai rovinato una famiglia per una tr***", e il soggetto è ovviamente. Una serie di post, cancellati e ripubblicati, con cui ha travolto e massacrato ...

IL POST CON CUI WANDA NARA ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON MAURITO ICARDI Da www.repubblica.it Un fulmine a ciel sereno. Wanda Nara improvvisamente sembra aver rotto con il marito Mauro Icardi, ex ...Wanda Nara e l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi sarebbero storia finita, dopo accuse di tradimento spuntate su Instagram. Giorni duri per le coppie del calcio, dopo la rottura di Ambra Angiolini e ...