Dopo il caso Anderson | fairplay di Berardi a Genova

AGI - Al minuto 42 di Genoa-Sassuolo c'è stato un episodio che ha richiamato subito alla memoria le polemiche di Lazio-Inter per il secondo gol biancoceleste. La squadra di Dionisi, avanti per 2-1, stava ripartendo pericolosamente in contropiede ma una volta superata la metà campo Berardi si è avveduto che alle sue spalle il genoano Fares è rimasto a terra dolorante sulla tre quarti d'attacco nell'azione precedente. A quel punto l'attaccante azzurro si ferma, gettando fuori la sfera per sincerarsi delle condizioni dell'avversario, ricevendo i complimenti del capitano genoano Criscito e del pubblico rossoblù. Sicuramente non si trattava di una situazione pericolosa come quella che ha portato al gol la Lazio, sviluppatasi peraltro proprio nella porzione di campo in cui era a terra l'interista Dimarco, ma è da sottolineare il gesto di fair play di Berardi.

Genoa, Vasquez: 'Che gioia il primo gol. Lo dedico a Dio e alla mia famiglia' L'uomo del giorno in caso Genoa è senza dubbio Johan Vasquez. Il difensore messicano, tornato in Italia da meno di 48 ore dopo gli impegni con la sua nazionale, ha debuttato nel nostro campionato bagnando l'esordio con il gol.

