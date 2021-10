Domenica In, resa dei conti tra Al Bano e Guillermo Mariotto dopo Ballando: «Potevi restare in Venezuela…» (Di domenica 17 ottobre 2021) A Domenica In si parla della puntata di ieri di Ballando con le Stelle e di un vero e proprio caso: il voto 0 dato da Guillermo Mariotto ad Al Bano. Sia il giudice, che il concorrente, sono ospiti di Mara Venier e affrontano la tremenda votazione di ieri. Nello studio di Domenica In ci sono anche Oxana Lebedew, la ballerina professionista ancora condizionata da un brutto infortunio e con cui Al Bano è in coppia, e Alessandra Mussolini. L’ex concorrente di Ballando ammette: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest’anno, ovviamente eccezion fatta per Mariotto». La ‘resa dei conti’, molto divertente e fatta di vivaci scambi di battute, si svolge proprio nello studio di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 ottobre 2021) AIn si parla della puntata di ieri dicon le Stelle e di un vero e proprio caso: il voto 0 dato daad Al. Sia il giudice, che il concorrente, sono ospiti di Mara Venier e affrontano la tremenda votazione di ieri. Nello studio diIn ci sono anche Oxana Lebedew, la ballerina professionista ancora condizionata da un brutto infortunio e con cui Alè in coppia, e Alessandra Mussolini. L’ex concorrente diammette: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest’anno, ovviamente eccezion fatta per». La ‘dei’, molto divertente e fatta di vivaci scambi di battute, si svolge proprio nello studio di ...

