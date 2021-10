Domenica In, Miriam Leone scopre gli altarini: "Quando ero piccolina...". Capito, Piero Angela? (Di domenica 17 ottobre 2021) Miriam Leone, che si è sposata da poco, si confessa in una intervista da Mara Venier, a Domenica in, nella puntata di oggi 17 ottobre e svela alcuni "altarini": "Da piccola ero innamorata di Piero Angela". L'attrice, neo moglie dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo Carullo, è attualmente nelle sale cinematografiche con il film Marilyn ha gli occhi neri. Ma dietro il suo primo amore è stato il conduttore storico di Superquark. Una "passione segreta" della quale la Venier sapeva tutto. Tanto che ha chiesto al noto conduttore un videomessaggio per la sua ospite, che infatti è rimasta senza parola e in imbarazzo. "Da piccola studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata", racconta l'attrice. Un regalo più che gradito, insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021), che si è sposata da poco, si confessa in una intervista da Mara Venier, ain, nella puntata di oggi 17 ottobre e svela alcuni "": "Da piccola ero innamorata di". L'attrice, neo moglie dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo Carullo, è attualmente nelle sale cinematografiche con il film Marilyn ha gli occhi neri. Ma dietro il suo primo amore è stato il conduttore storico di Superquark. Una "passione segreta" della quale la Venier sapeva tutto. Tanto che ha chiesto al noto conduttore un videomessaggio per la sua ospite, che infatti è rimasta senza parola e in imbarazzo. "Da piccola studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata", racconta l'attrice. Un regalo più che gradito, insomma, ...

