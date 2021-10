Domenica In, Mara Venier: “Nino D’Angelo sono due anni che sta chiuso dentro casa”. E lui rivela: “Sì, ho conosciuto la depressione” (Di domenica 17 ottobre 2021) Nino D’Angelo e la lotta contro la depressione. Il celebre cantautore napoletano è stato ospite della puntata odierna di Domenica In e si è raccontato a cuore aperto con Mara Venier, parlando per la prima volta di uno dei momenti più difficili della sua vita privata. È stata proprio la conduttrice ad introdurre l’argomento: “sono due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”. “Sì, ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni. Non avevo più voglia di fare niente”, ha confidato quindi D’Angelo spiegando che la malattia è arrivata dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)e la lotta contro la. Il celebre cantautore napoletano è stato ospite della puntata odierna diIn e si è raccontato a cuore aperto con, parlando per la prima volta di uno dei momenti più difficili della sua vita privata. È stata proprio la conduttrice ad introdurre l’argomento: “dueche sta. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”. “Sì, holastato fermo 4. Non avevo più voglia di fare niente”, ha confidato quindispiegando che la malattia è arrivata dopo la ...

