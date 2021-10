Disturbi alimentari nei giovani | il racconto di Sky TG24 dal Centro di Cura di Villa Garda

(Di domenica 17 ottobre 2021) Quando i numeri del contagio, dei ricoveri e delle vittime del Covid nel nostro Paese sono iniziati a scendere, i medici hanno cominciato a fare i conti con una nuova pandemia, quella dell'autolesionismo. Questa volta, però, le vittime non sono più quegli anziani così colpiti dal virus, ma gli adolescenti che erano stati risparmiati dalle conseguenze fisiche del coronavirus. I dati dell'Istituto superiore di sanità parlano chiaro: l'incremento medio deitra gli adolescenti è del 30%. Scende invece la fascia di età, dai 13 ai 16 anni.

Picco di richieste nelle strutture specializzate: è l'effetto della pandemia di Silvia Zerilli La pandemia ha portato ad un forte aumento di richieste d'aiuto per i disturbi del comportamento alimentare: nella struttura dedicata del San Raffaele, a Milano, si parla di un picco con reparti pieni e lunghe liste di attesa. Mentre gli adolescenti arrivano in ...