Diretta Juventus-Roma Formazioni ufficiali | Chiellini per de Ligt | Abraham dal primo minuto Mourinho insultato dai tifosi

(Di domenica 17 ottobre 2021) Joséritrova la sua rivale numero uno: la. Non lo fa da allenatore dell'Inter, come all'epoca, ma da tecnico di unache, dopo il piccolo capitombolo nel...

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - repubblica : Diretta Juventus-Roma: 0-0 [di Jacopo Manfredi] - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Roma: live report, statistiche, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Juventus

APPROFONDIMENTI SERIE A Juve - Roma, Mourinho parte in seconda fila IL FOCUS Video SPORT Foto SEGUI LADI- ROMA- Roma, le formazioni(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo,...(agg Michela Colombo) NAPOLI TORINO: JURIC VUOLE FARE IL GUASTAFESTE Napoli Torino , in...è arrivato allo stop perdendo in maniera beffarda un derby giocato alla pari contro la, ma ...José Mourinho ritrova la sua rivale numero uno: la Juventus. Non lo fa da allenatore dell'Inter, come all'epoca, ma da tecnico di una Roma che, dopo il piccolo capitombolo ...Cosenza-Frosinone, telecronista DAZN al centro delle polemiche. Durante il match di Serie B è accaduto l'impensabile: la vicenda.