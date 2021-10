Diretta Juventus - Roma 1 - 0: Kean firma il vantaggio dei bianconeri. Problemi per Zaniolo: sostituito (Di domenica 17 ottobre 2021) ... in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva in Diretta su Dazn e in Diretta testuale sul Messaggero.it. Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) ... in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva insu Dazn e intestuale sul Messaggero.it.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - LaStampa : Juventus-Roma 0-0, bianconeri contro Mou per avvicinare il treno Champions - fanpage : #JuventusRoma, bianconeri in vantaggio con Kean, infortunio per Zaniolo. Segui con noi la diretta #JuventusRoma -