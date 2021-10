Deputato inglese ucciso, omicidio pianificato 7 giorni prima (Di domenica 17 ottobre 2021) Ali Harbi Ali, il 25enne di origine somala arrestato per l’omicidio del Deputato inglese David Amess, avrebbe pianificato l’assassinio con oltre una settimana di anticipo. Lo rivela oggi il Mail on Sunday, citando fonti della sicurezza britanniche, secondo le quale il giovani aveva prenotato un appuntamento durante l’incontro del Deputato conservatore con i suoi elettori. Ali, che è cittadino britannico, potrebbe in passato aver vissuto nel distretto elettorale di Amess nell’Essex, anche si ritiene che la sua residenza più recente sia a Londra. Oltre che nella casa di famiglia a Croydon, dove è cresciuto, la polizia ha condotto perquisizioni in altri due indirizzi londinesi a lui collegati. Il 25enne è intanto stato trasferito a Londra dove è detenuto sulla base del Terrorism Act. Secondo quanto ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Ali Harbi Ali, il 25enne di origine somala arrestato per l’delDavid Amess, avrebbel’assassinio con oltre una settimana di anticipo. Lo rivela oggi il Mail on Sunday, citando fonti della sicurezza britanniche, secondo le quale il giovani aveva prenotato un appuntamento durante l’incontro delconservatore con i suoi elettori. Ali, che è cittadino britannico, potrebbe in passato aver vissuto nel distretto elettorale di Amess nell’Essex, anche si ritiene che la sua residenza più recente sia a Londra. Oltre che nella casa di famiglia a Croydon, dove è cresciuto, la polizia ha condotto perquisizioni in altri due indirizzi londinesi a lui collegati. Il 25enne è intanto stato trasferito a Londra dove è detenuto sulla base del Terrorism Act. Secondo quanto ...

Advertising

francofera : RT @Don_Lazzara: Il silenzio con cui viene trattato il terribile assassinio in chiesa del deputato inglese #DavidAmess è indicativo del liv… - francyforleo : RT @Don_Lazzara: Il silenzio con cui viene trattato il terribile assassinio in chiesa del deputato inglese #DavidAmess è indicativo del liv… - alfonso_terni : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Ali Harbi Ali, il 25enne ‘nuovo inglese’ che ha sgozzato deputato aveva partecipato a “programma di i - daninovaro : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… -