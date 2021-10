Dell’Aquila “Piedi per terra, ora penso al Mondiale” (Di domenica 17 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Quando ho capito che potevo vincere l’oro? L’ho realizzato subito, anche se la mia faccia incredula alla fine dell’incontro non lo dimostrava”. Vito Dell’Aquila è entrato nella storia del taekwondo italiano conquistando il primo oro azzurro in questa disciplina alle Olimpiadi di Tokyo2020. Un successo straordinario:”Lo sognavo da tanto tempo e ci speravo tanto – ha detto all’Italpress -. Un pò me l’aspettavo anche perchè ho lavorato duramente in questi anni, quindi è stato facile rendermene conto”. La vittoria dell’oro chiaramente porta popolarità, ma Dell’Aquila – a Palermo per il corso Insegnanti Tecnici – ha avuto la bravura di restare con i Piedi per terra: “La mia vita non è cambiata, a parte il boom iniziale fatto di interviste, eventi, selfie. Adesso sono tornato alla normalità e mi sto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Quando ho capito che potevo vincere l’oro? L’ho realizzato subito, anche se la mia faccia incredula alla fine dell’incontro non lo dimostrava”. Vitoè entrato nella storia del taekwondo italiano conquistando il primo oro azzurro in questa disciplina alle Olimpiadi di Tokyo2020. Un successo straordinario:”Lo sognavo da tanto tempo e ci speravo tanto – ha detto all’Italpress -. Un pò me l’aspettavo anche perchè ho lavorato duramente in questi anni, quindi è stato facile rendermene conto”. La vittoria dell’oro chiaramente porta popolarità, ma– a Palermo per il corso Insegnanti Tecnici – ha avuto la bravura di restare con iper: “La mia vita non è cambiata, a parte il boom iniziale fatto di interviste, eventi, selfie. Adesso sono tornato alla normalità e mi sto ...

