DC Heroes & Villains annunciato al DC Fandome per dispositivi mobile

Leggi su eurogamer

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso del DCc'è stato spazio anche per l'annuncio di un nuovo giocoispirato all'universo DC, ossia DC. Non è stato mostrato molto del gioco, se non un breve teaser in cui compaiono personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman e villain come Harley Quinn, Poison Ivy e Lex Luthor. La premessa del gioco, piuttosto classica, è che i più grandi eroi DC dovranno allearsi con i loro arcinemici per cercare di sconfiggere una minaccia più grande di tutti loro. Il teaser, come detto, non ha mostrato alcun accenno di gameplay, ma solo alcuni dei personaggi DC più famosi. Leggi altro...