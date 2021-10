D’Aversa spiega il motivo della sconfitta | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il match delle 12.30 tra Cagliari e Sampdoria ha visto trionfare i sardi 2-1, i quali hanno così trovato la prima vittoria stagionale. Al terminepartita è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore dei blucerchiati Roberto, che hato i motivisconfitti. Ecco le sueSampdoria Cagliari“Non sono arrabbiato solo io, ma tutti i ragazzi. Era una gara fondamentale, che andava curata in ogni dettaglio. Invece siamo entrati in campo commettendo troppi errori, sbilanciando la partita su un risultato non meritato. Laè colpa mia, serviva maggiore cattiveria, soprattutto nelle azioni dei gol subiti ci è mancato il mordente”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.