Daniele Pecci, chi è l’ex di Michelle Hunziker: età, altezza, peso, moglie e figli, fidanzata attrice (Di domenica 17 ottobre 2021) Daniele Pecci è diventato celebre ai telespettatori italiani grazie ai suoi tratti da sex symbol e grazie alle fiction Il bello delle donne e Orgoglio. Il suo volto è noto anche nel mondo del cinema, dove ha recitato in Mine Vaganti, The Tourist e Manuale d’amore 3. Poi l’arrivo da protagonista nella fiction Cuori, per la quale l’attore confessa di aver dovuto approfondire nozioni di medicina. Daniele Pecci nasce però come attore di teatro e l’ultima rappresentazione di cui è stato protagonista è l’Enrico V di Shakespeare. Dopo essersi diplomato nel 1988, dal 1990 lavora per il teatro quasi senza sosta, sia come interprete che come regista, fino alla metà degli anni Duemila. Il successo negli sceneggiati televisivi lo ha introdotto poi nel mondo delle macchine da presa, fino a recitare in film per il grande schermo. ... Leggi su tuttivip (Di domenica 17 ottobre 2021)è diventato celebre ai telespettatori italiani grazie ai suoi tratti da sex symbol e grazie alle fiction Il bello delle donne e Orgoglio. Il suo volto è noto anche nel mondo del cinema, dove ha recitato in Mine Vaganti, The Tourist e Manuale d’amore 3. Poi l’arrivo da protagonista nella fiction Cuori, per la quale l’attore confessa di aver dovuto approfondire nozioni di medicina.nasce però come attore di teatro e l’ultima rappresentazione di cui è stato protagonista è l’Enrico V di Shakespeare. Dopo essersi diplomato nel 1988, dal 1990 lavora per il teatro quasi senza sosta, sia come interprete che come regista, fino alla metà degli anni Duemila. Il successo negli sceneggiati televisivi lo ha introdotto poi nel mondo delle macchine da presa, fino a recitare in film per il grande schermo. ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Al via la nuova fiction “Cuori” su Rai1. Con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Andrea G… - gianlu_79 : In bocca al lupo a @RaiUno @daniele_pecci @MatteoMartari #PilarFogliati @_Carmine_b @marcobonini0 @paoloromanox… - BELLASICILIAN12 : RT @RaiUno: Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Gemelli di Guidonia: sono solo alcuni degli ospiti di oggi da @francifialdini a… - an12frnc : RT @RaiUno: Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Gemelli di Guidonia: sono solo alcuni degli ospiti di oggi da @francifialdini a… - RaiUno : Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Gemelli di Guidonia: sono solo alcuni degli ospiti di oggi da… -