Daniel Ricciardo e la NASCAR: promessa mantenuta (Di domenica 17 ottobre 2021) Daniel Ricciardo guiderà una vettura NASCAR. No, non per competere nella Cup Series, ma per una promessa fattagli da Zak Brown. Come vi avevamo già raccontato, il boss McLaren aveva detto all’australiano che gli avrebbe fatto guidare la Chevrolet di Dale Earnhardt Sr della sua collezione, nel caso Daniel avesse ottenuto un podio quest’anno. Ricciardo ha vinto il GP d’Italia a Monza, e quindi bisogna mantenere la promessa. In occasione del GP di Austin, il 32enne di Perth farà qualche giro sulla Chevrolet con cui “Intimidator” ha disputato la Cup del 1984. La scommessa di Ricciardo con la McLaren Daniel Ricciardo: come nasce questa storia della NASCAR? Correva l’anno 2001, quando Dale Sr ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021)guiderà una vettura. No, non per competere nella Cup Series, ma per unafattagli da Zak Brown. Come vi avevamo già raccontato, il boss McLaren aveva detto all’australiano che gli avrebbe fatto guidare la Chevrolet di Dale Earnhardt Sr della sua collezione, nel casoavesse ottenuto un podio quest’anno.ha vinto il GP d’Italia a Monza, e quindi bisogna mantenere la. In occasione del GP di Austin, il 32enne di Perth farà qualche giro sulla Chevrolet con cui “Intimidator” ha disputato la Cup del 1984. La scommessa dicon la McLaren: come nasce questa storia della? Correva l’anno 2001, quando Dale Sr ...

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Ricciardo F1 - McLaren, Norris: 'Non siamo ancora pronti per vincere nel 2022' ... la nobile squadra di Woking ha completamente invertito il trend dal 2019, tornado quantomeno a brillare e poi a vincere - con il motore Mercedes - il GP di Monza 2021 con Daniel Ricciardo. Una ...

Attento Jannik, Hurkacz va veloce. Fuori Medvedev "Mi piacciono le McLaren, i miei piloti preferiti sono Lando Norris e Daniel Ricciardo" ha detto. Gli piace anche Charles Leclerc, il monegasco della Ferrari che nell'ultimo gran premio in Turchia ha ...

Daniel Ricciardo e l'allenamento tra kart, basket e downhill La Gazzetta dello Sport Pepe London Jeans, The Extreme Catwalk I piloti del team di F1 Infiniti RedBull Racing Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo sono protagonisti di un inedito fashion show per presentare la nuova Official Team Line.

Ricciardo girerà ad Austin con una vettura NASCAR L'australiano della McLaren compirà alcuni giri al volante dell'auto utilizzata da Dale Earnhardt nel 1984, come promesso da Zak Brown ...

