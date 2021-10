Damiano dei Maneskin, avete visto il tatuaggio che ha sul collo? È inquietante… (Di domenica 17 ottobre 2021) avete mai visto il tatuaggio che Damiano dei Maneskin ha sul collo? È veramente inquietante: ve lo mostriamo in questo articolo Il cantante dei Maneskin, Damiano David, tra i tanti tatuaggi, ne ha anche uno sul collo che è davvero inquietante. Non lo conoscete? Ve lo mostriamo in questo articolo. LEGGI ANCHE: Maneskin, bruttissima notizia: “Siamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 ottobre 2021)maiilchedeiha sul? È veramente inquietante: ve lo mostriamo in questo articolo Il cantante deiDavid, tra i tanti tatuaggi, ne ha anche uno sulche è davvero inquietante. Non lo conoscete? Ve lo mostriamo in questo articolo. LEGGI ANCHE:, bruttissima notizia: “Siamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

roby_istanbul : @Damiano__89 @statutos__ Il loro stipendio é giustificato solo dalla passione dei tifosi e per questo penso che evi… - bcksbrns : @vibewithgiuls ma damiano dei måneskin? comunque se lui SI ASSOLUTAMENTE lo pensavo pure io - StarGodxxx : RT @MaxMangione: La nonna di Damiano quando lavora a maglia col cazzo che fa dei miseri centrini. - PA_OLO__ : RT @borraccino_: Da quando Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin, se sento Zitti e buoni penso a lei con il fiatone sul passaggio '… - damiano_chirico : RT @ellyesse: Una delegazione di migliaia di persone partite dall’Emilia-Romagna per essere in piazza a Roma a dire #MaiPiùFascismi Qui pe… -