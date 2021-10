Cuori, una storia vera ha ispirato la fiction? (Di domenica 17 ottobre 2021) Nelle otto puntate di Cuori sarà ripercorsa la storia del primo reparto italiano dedicato alla Cardiochirurgia, aperto negli anni '60 presso l'ospedale Le Molinette di Torino. Cuori è una fiction che si ispira a una storia vera, ovvero ad una stagione d'oro della medicina italiana: quella dell'équipe di cardiochirurghi e del primo reparto dedicato alla cardiochirurgia che all'ospedale Le Molinette di Torino, tra gli anni '50 e gli anni '60, fu all'avanguardia nel mondo. I personaggi della serie si ispirano a delle vere leggende che hanno cambiato per sempre il corso della storia della sanità nel nostro paese: fino agli anni cinquanta la cardiochirurgia era una disciplina praticamente sconosciuta in Italia e uno dei pionieri in questo campo fu Angelo Actis Dato che con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Nelle otto puntate disarà ripercorsa ladel primo reparto italiano dedicato alla Cardiochirurgia, aperto negli anni '60 presso l'ospedale Le Molinette di Torino.è unache si ispira a una, ovvero ad una stagione d'oro della medicina italiana: quella dell'équipe di cardiochirurghi e del primo reparto dedicato alla cardiochirurgia che all'ospedale Le Molinette di Torino, tra gli anni '50 e gli anni '60, fu all'avanguardia nel mondo. I personaggi della serie si ispirano a delle vere leggende che hanno cambiato per sempre il corso delladella sanità nel nostro paese: fino agli anni cinquanta la cardiochirurgia era una disciplina praticamente sconosciuta in Italia e uno dei pionieri in questo campo fu Angelo Actis Dato che con ...

