Cuori: tutti i personaggi della nuova fiction di Rai 1 (Di domenica 17 ottobre 2021) Cuori - Daniele Pecci e Matteo Martari La domenica sera di Rai 1 è pronta ad accogliere un’altra serie medical, stavolta in costume e ambientata negli anni ‘60. Cuori, otto puntate dirette da Riccardo Donna e prodotte da Rai fiction e Aurora Film in collaborazione con il Centro di produzione TV Rai di Torino, racconterà da questa sera alle 21.25 il lavoro dei medici dell’ospedale “Molinette” della città piemontese e l’ambizione vincente dei cardiochirurghi dell’epoca, senza dimenticare ambizioni, storie d’amore, ripicche e segreti (qui maggiori info). La fiction, ispirata alla figura di Achille Mario Dogliotti, che inventò la macchina cuore-polmone, segna il ritorno da protagonista di Daniele Pecci, affiancato da Pilar Fogliati, Matteo Martari, Carmine Buschini, Andrea Gherpelli e Neva Leoni. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021)- Daniele Pecci e Matteo Martari La domenica sera di Rai 1 è pronta ad accogliere un’altra serie medical, stavolta in costume e ambientata negli anni ‘60., otto puntate dirette da Riccardo Donna e prodotte da Raie Aurora Film in collaborazione con il Centro di produzione TV Rai di Torino, racconterà da questa sera alle 21.25 il lavoro dei medici dell’ospedale “Molinette”città piemontese e l’ambizione vincente dei cardiochirurghi dell’epoca, senza dimenticare ambizioni, storie d’amore, ripicche e segreti (qui maggiori info). La, ispirata alla figura di Achille Mario Dogliotti, che inventò la macchina cuore-polmone, segna il ritorno da protagonista di Daniele Pecci, affiancato da Pilar Fogliati, Matteo Martari, Carmine Buschini, Andrea Gherpelli e Neva Leoni. ...

