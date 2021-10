Cuori fiction, il cast (foto) (Di domenica 17 ottobre 2021) Un medical drama come si deve non può non avere un cast ben nutrito. Non fa eccezione Cuori, la nuova fiction di Raiuno in onda da domenica 17 ottobre 2021. Oltre ai tre personaggi principali, infatti, la serie ruota intorno alle vicende di numerosi altri personaggi, che scopriremo nel corso degli episodi della prima stagione. Ecco, quindi, da chi è composto il cast di Cuori: Daniele Pecci è Cesare Corvara: conosciuto e apprezzato dai colleghi di tutto il mondo, ha avuto la grande idea di fondare il primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia. Uomo straordinario, abbina all’indubbio talento nella chirurgia, la grande capacità politica di conquistare la fiducia degli altri e una visione grandiosa in anticipo sui tempi. Da alcuni anni insegue il sogno di sostituire un cuore malato ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 17 ottobre 2021) Un medical drama come si deve non può non avere unben nutrito. Non fa eccezione, la nuovadi Raiuno in onda da domenica 17 ottobre 2021. Oltre ai tre personaggi principali, infatti, la serie ruota intorno alle vicende di numerosi altri personaggi, che scopriremo nel corso degli episodi della prima stagione. Ecco, quindi, da chi è composto ildi: Daniele Pecci è Cesare Corvara: conosciuto e apprezzato dai colleghi di tutto il mondo, ha avuto la grande idea di fondare il primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia. Uomo straordinario, abbina all’indubbio talento nella chirurgia, la grande capacità politica di conquistare la fiducia degli altri e una visione grandiosa in anticipo sui tempi. Da alcuni anni insegue il sogno di sostituire un cuore malato ...

Advertising

TvCircle1 : Al via la nuova fiction '#Cuori' in Prima Assoluta su #Rai1 - MusicStarStaff : CS_Al via la nuova fiction “Cuori” su Rai1 - Teleblogmag : Al centro delle vicende un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò la allora nascente card… - CorriereCitta : Cuori, stasera 17 ottobre la nuova fiction su Rai 1: trama, cast, colonna sonora, trailer, anticipazioni e puntate… - UnDueTreBlog : Cuori - Fiction Raiuno - Cast, trame, puntate, anticipazioni. -