Cuori | anticipazioni seconda puntata di domenica 24 ottobre 2021

(Di domenica 17 ottobre 2021)- Pilar Fogliati, Andrea Gherpelli, Matteo Martari e Daniele Pecci Riccardo Donna ha diretto i sedici episodi di, che Rai trasmettein otto prime serate a partire da17. Dopo essere stato il regista di Un Medico in Famiglia, Un Passo dal Cielo, Fuoriclasse, Una Grande Famiglia, Non dirlo al mio Capo e La Strada di Casa, si rituffa negli anni ‘60, che aveva già esplorato con C’era una volta Studio 1, ritrovando anche il genere medical; al centro della nuova fiction un gruppo di cardiochirurghi che spera di realizzare il primo trapianto della storia, ma anche un triangolo amoroso complesso e appassionato. A seguire ledi tutte le puntate, aggiornate di episodio in episodio. 1×03 Padri e figli: In ospedale tutti attendono con ansia la ...

Advertising

IOdonna : Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari alle Molinette di Torino negli anni '60 - infoitcultura : Cuori anticipazioni seconda puntata: forti tensioni tra Delia e Alberto - LaNostraTv - infoitcultura : CUORI: anticipazioni seconda puntata 24 ottobre 2021 - Unf_Tweet : - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le anticipazioni della seconda puntata di #Cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Cuori anticipazioni

fiction su Rai1:, streaming, Raiplay, riassunto, RaiPremium, replica della prima puntata Ieri sera è andata in onda la prima puntata di, fiction su Rai1 in otto serate. Il ...24 ottobre: episodio 3 e 4 Questo è anche l'episodio in cui in ospedale arriva una giovane paziente, Rosa , che creerà delle nuove tensioni tra Delia e Alberto . Le...Domenica 20 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Cuori, fiction con un cast d'eccezione: ad affiancare la protagonista femminile, Delia, interpretata da Pilar Fogliati, ci sono Matt ...Rosy Abate, l'eroina più anticonvenzionale della tv, presto avrà una degna erede. Ebbene sì: la Taodue, in collaborazione con Clemart, è pronta a far ...