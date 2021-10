Crisi Icardi e Wanda Nara: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 17 ottobre 2021) È Crisi tra Wanda Nara e il calciatore Icardi: a renderlo noto è la stessa Wanda con alcune storie sul suo profilo Instagram In queste ore si è appreso che Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero separati. Dopo voci e indiscrezioni che sono trapelate senza avere alcun tipo di certezza, la conferma è arrivata dall’Argentina per poi giungere in Francia e infine in Italia. Infatti, Wanda Nara avrebbe inviato un messaggio alla giornalista argentina Ker Weinstein, confermando la Crisi matrimoniale. A diffondere il momento di Crisi è stata la stessa Wanda Nara sul suo profilo Instagram. La donna, infatti, ha condiviso per poi cancellarlo e ricondividerlo un ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ètrae il calciatore: a renderlo noto è la stessacon alcune storie sul suo profilo Instagram In queste ore si è appreso chee Maurosi sarebbero separati. Dopo voci e indiscrezioni che sono trapelate senza avere alcun tipo di certezza, la conferma è arrivata dall’Argentina per poi giungere in Francia e infine in Italia. Infatti,avrebbe inviato un messaggio alla giornalista argentina Ker Weinstein, confermando lamatrimoniale. A diffondere il momento diè stata la stessasul suo profilo Instagram. La donna, infatti, ha condiviso per poi cancellarlo e ricondividerlo un ...

