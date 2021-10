Cremonese-Benevento, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Cremonese-Benevento questo pomeriggio allo Zini a partire dalle 14.00, per l’ottava giornata del campionato di Serie B 21-22. La vice-capolista non vuole fermarsi nemmeno davanti ai giallorossi campani, in Serie positiva da ben 5 giornate. Ecco come i due tecnici hanno preparato l’incontro e dove sarà possibili assistere a questo importante match d’alta classifica in cadetteria. Statistiche e curiosità di Cremonese-Benevento La Cremonese approccia l’ottavo impegno in campionato, dopo le due vittorie fatte registrare contro il LR Vicenza in trasferta (1-0) e la Ternana, due settimane fa, in casa. L’ultimo successo della formazione allenata da Pecchia, determinata dai gol di Zanimacchia e Di Carmine, ha spinto i grigiorossi a 15 punti in classifica (5 vittorie, 2 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)questo pomeriggio allo Zini a partire dalle 14.00, per l’ottava giornata del campionato diB 21-22. La vice-capolista non vuole fermarsi nemmeno davanti ai giallorossi campani, inpositiva da ben 5 giornate. Ecco come i due tecnici hanno preparato l’incontro e dove sarà possibili assistere a questo importante match d’alta classifica in cadetteria. Statistiche e curiosità diLaapproccia l’ottavo impegno in campionato, dopo le due vittorie fatte registrare contro il LR Vicenza in trasferta (1-0) e la Ternana, due settimane fa, in casa. L’ultimo successo della formazione allenata da Pecchia, determinata dai gol di Zanimacchia e Di Carmine, ha spinto i grigiorossi a 15 punti in classifica (5 vittorie, 2 ...

