Covid, ultime news. Superata la quota di 100 milioni di Green Pass scaricati. LIVE (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra il 14 e il 16 ottobre, a cavallo dell'introduzione dell'obbligo per i lavoratori, ne sono stati scaricati 2,5 milioni. Sul fronte dell'epidemia, i nuovi casi sono 2.437, con 24 morti. Tasso di positività allo 0,6%. Salgono i ricoveri ordinari (+15), calano le intensive (-3). Ricciardi: "Con il 90% di vaccinati lo stato di emergenza si può attenuare". A Trieste, il presidio dei portuali andrà avanti fino al 20 ottobre, ma dal 18 le forze dell'ordine sono pronte allo sgombero. Si diimette il leader dei contestato

