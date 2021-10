Covid, ultime news. Superata la quota di 100 milioni di Green Pass scaricati. LIVE (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra il 14 e il 16 ottobre, a cavallo dell'introduzione dell'obbligo per i lavoratori, ne sono stati scaricati 2,5 milioni. Sul fronte dell'epidemia, i nuovi casi sono 2.437, con 24 morti. Tasso di positività allo 0,6%. Salgono i ricoveri ordinari (+15), calano le intensive (-3). Ricciardi: "Con il 90% di vaccinati lo stato di emergenza si può attenuare". A Trieste, il presidio dei portuali andrà avanti fino al 20 ottobre, ma dal 18 le forze dell'ordine sono pronte allo sgombero Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra il 14 e il 16 ottobre, a cavallo dell'introduzione dell'obbligo per i lavoratori, ne sono stati2,5. Sul fronte dell'epidemia, i nuovi casi sono 2.437, con 24 morti. Tasso di positività allo 0,6%. Salgono i ricoveri ordinari (+15), calano le intensive (-3). Ricciardi: "Con il 90% di vaccinati lo stato di emergenza si può attenuare". A Trieste, il presidio dei portuali andrà avanti fino al 20 ottobre, ma dal 18 le forze dell'ordine sono pronte allo sgombero

Advertising

fattoquotidiano : Russia, mille morti di Covid nelle ultime 24 ore: è record da inizio pandemia. Nel Paese poche restrizioni e vaccin… - Corriere : Covid in Gran Bretagna: oltre 40.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo - sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - scavuzzo47 : RT @AndreaLompio53: Il pericolo #Covid è tutt'altro che passato, specie coni #novax irresponsabili a piede libero. Ma i dati delle ultime… - LukeDuke1268 : @actarus1070 ultime 2 colonne trovi gli unvaxed per fascia di età e la stima percentuale di quanti hanno già contra… -