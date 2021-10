Covid, "siamo circondati": numeri allarmanti, Italia travolta da una nuova ondata? (Di domenica 17 ottobre 2021) "La pandemia non è finita", avverte Walter Ricciardi. Di conseguenza "il nostro stato di emergenza pian piano si può attenuare. siamo però circondati da Paesi, sia europei, con dati all'Est drammatici, per non parlare del resto del mondo, Usa in primis, dove ci sono numeri raccapriccianti. E ne usciremo quando tutti nel mondo si vaccineranno". In una intervista a La Repubblica il professore ordinario di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza parla del rischio di vedere crescere i casi anche in Italia: "Presumibilmente anche da noi i casi risaliranno un po' perché c'è un bacino di suscettibilità importante", spiega, "parliamo di milioni di abitanti e abbiamo una variante contagiosa. Non sarà però un problema per il sistema sanitario affrontare l'eventuale aumento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) "La pandemia non è finita", avverte Walter Ricciardi. Di conseguenza "il nostro stato di emergenza pian piano si può attenuare.peròda Paesi, sia europei, con dati all'Est drammatici, per non parlare del resto del mondo, Usa in primis, dove ci sonoraccapriccianti. E ne usciremo quando tutti nel mondo si vaccineranno". In una intervista a La Repubblica il professore ordinario di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza parla del rischio di vedere crescere i casi anche in: "Presumibilmente anche da noi i casi risaliranno un po' perché c'è un bacino di suscettibilità importante", spiega, "parliamo di milioni di abitanti e abbiamo una variante contagiosa. Non sarà però un problema per il sistema sanitario affrontare l'eventuale aumento di ...

