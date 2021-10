Covid: Pakistan, 720 casi e 17 morti in 24 ore (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Pakistan ha registrato 720 casi di coronavirus e 17 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilha registrato 720di coronavirus e 17 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio ...

