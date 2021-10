Covid oggi Vda, 8 contagi e zero morti: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. Nella Regione non ci sono ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in ospedale sono 4 e 103 i pazienti in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 8 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 17. Non si registrano invece nuovi decessi. Nella Regione non ci sono ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in ospedale sono 4 e 103 i pazienti in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - PBPcalcio : #AcMilan comunica che #BrahimDiaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Tutto il gruppo è stato testa… - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid Medici e paramedici: '… - occhio_notizie : Sono 59 i casi positivi al #Covid, oggi 17 ottobre, in provincia di #Salerno -