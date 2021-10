Covid oggi Toscana, 232 contagi: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 232 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati Covid 19 del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 232 su 27.757 test di cui 8.934 tamponi molecolari e 18.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,84% (3,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.696.542. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 232 ida coronavirus in, 172021, secondo i dati19 deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 232 su 27.757 test di cui 8.934 tamponi molecolari e 18.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,84% (3,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 5.696.542. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

