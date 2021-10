Covid oggi Sardegna, 9 contagi: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 9 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 998 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1248 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 50 (3 in meno rispetto a ieri). Sono 1515 i casi di isolamento domiciliare (2 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 9 ida coronavirus in, 172021, secondo i datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 998 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1248 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 50 (3 in meno rispetto a ieri). Sono 1515 i casi di isolamento domiciliare (2 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

