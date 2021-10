Covid oggi Russia, record di contagi: oltre 34mila in un giorno (Di domenica 17 ottobre 2021) record di contagi Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 34.303, mentre si sfiorano di nuovo i mille morti, con 997 morti per il coronavirus. Ieri, per la prima vota, si era superata la soglia dei mille morti, con 1002 decessi registrati nella giornata di venerdì. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021)di-19 in. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 34.303, mentre si sfiorano di nuovo i mille morti, con 997 morti per il coronavirus. Ieri, per la prima vota, si era superata la soglia dei mille morti, con 1002 decessi registrati nella giornata di venerdì. L'articolo proviene da Italia Sera.

