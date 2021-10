Covid oggi Piemonte | 105 contagi | bollettino 17 ottobre

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 105 ida coronavirus in, 172021, secondo i datideldella regione. Si registrano 4 morti. I nuovi casi (di cui 41 dopo test antigenico) sono pari allo 0,3% di 36.382 tamponi eseguiti, di cui 33.384 antigenici. Dei 105 nuovi casi, gli asintomatici sono 70 (66,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 181 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.616.432 (+36.382 rispetto a ieri), di cui 2.287.471 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.687 (+77 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

