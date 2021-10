Covid oggi Lazio, 288 contagi e 2 morti: a Roma 116 casi (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 288 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi a Roma sono 116. “oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nelle province si registrano 76 nuovi casi. Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 288 i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 17 ottobre. Registrati inoltre altri 2. I nuovisono 116. “nelsu 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovipositivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nelle province si registrano 76 nuovi. Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovie si tratta diisolati a domicilio o con link familiare ...

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - Adnkronos : In Gran Bretagna oltre 40mila contagi #covid in 24 ore: è il quarto giorno consecutivo. - PBPcalcio : #AcMilan comunica che #BrahimDiaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Tutto il gruppo è stato testa… - EmilioBerettaF1 : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid… - Lacasespoglia : RT @repubblica: Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid [di Enrico Franceschini] h… -