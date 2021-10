Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, domenica 17 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Lazio e Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia che prosegue positivamente, con oltre 570mila terze dosi somministrate e l’81,14% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Sono 232 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati Covid 19 del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, domenica 17 ottobre 2021,e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Ida Lombardia e Veneto, Lazio e Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini inche prosegue positivamente, con oltre 570mila terze dosi somministrate e l’81,14% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Sono 232 ida coronavirus in Toscana, 17 ottobre 2021, secondo i dati19 del ...

