Covid oggi Italia, 2.437 contagi e 24 morti: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 2.437 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 ottobre, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino di Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 24 morti. 381.051 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che resta stabile allo 0,6%. 2.386 i ricoverati (-15), 349 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Ecco i dati di oggi, regione per regione: LAZIO – Sono 288 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi a Roma sono 116. “oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 2.437 i nuovida Coronavirus in, 17, secondo i datiregione per regione deldi Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 24. 381.051 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che resta stabile allo 0,6%. 2.386 i ricoverati (-15), 349 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 288 i nuovida coronavirus nel Lazio secondo ildi, 17. Registrati inoltre altri 2. I nuovi casi a Roma sono 116. “nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi ...

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - Adnkronos : In #Russia è record di contagi #covid, oltre 34mila in un giorno. - occhio_notizie : Sono 59 i casi positivi al #Covid, oggi 17 ottobre, in provincia di #Salerno - Cristin97894443 : RT @Adnkronos: #Covid oggi Italia, 2.437 contagi e 24 morti: bollettino 17 ottobre. -