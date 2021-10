Covid oggi Emilia, 244 contagi e 2 morti: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 244 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 427.870 casi di positività. 20.908 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.532. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.691.967 dosi; sul totale, sono 3.404.776 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue anche l’attività di controllo e prevenzione: dei 244 nuovi ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 244 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 2. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 427.870 casi di positività. 20.908 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.532. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.691.967 dosi; sul totale, sono 3.404.776 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue anche l’attività di controllo e prevenzione: dei 244 nuovi ...

Advertising

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - Adnkronos : In Gran Bretagna oltre 40mila contagi #covid in 24 ore: è il quarto giorno consecutivo. - Adnkronos : In #Russia è record di contagi #covid, oltre 34mila in un giorno. - EmilioBerettaF1 : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid… - Lacasespoglia : RT @repubblica: Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid [di Enrico Franceschini] h… -