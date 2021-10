Covid oggi Campania, 313 contagi: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 313 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 20.883 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 178. In terapia intensiva, invece, 18 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 313 ida coronavirus in, 172021, secondo i datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 20.883 tamponi. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 178. In terapia intensiva, invece, 18 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

