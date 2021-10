Covid oggi Calabria, 71 contagi: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 71 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.165 tamponi effettuati. Gli altri numeri del bollettino: +124 guariti, -55 attualmente positivi, -47 in isolamento, -5 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 11). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 71 ida coronavirus in, 172021, secondo i datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.165 tamponi effettuati. Gli altri numeri del: +124 guariti, -55 attualmente positivi, -47 in isolamento, -5 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 11). L'articolo proviene da Italia Sera.

