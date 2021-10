Covid oggi Abruzzo, 39 contagi e 1 morto: bollettino 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. Si tratta di una 90enne della provincia dell’Aquila; una vittima c’era stata anche ieri, una 89enne del Chietino. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 2.164 tamponi molecolari e 9.861 test antigenici. Sono 1.420 gli attualmente positivi (+31), 53 ricoverati in area medica (+3), 5 in terapia intensiva (invariato), 1.362 in isolamento domiciliare (+28). Sono 77.919 complessivamente i guariti (+7). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (20), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (3), residenza in accertamento (2). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 39 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 17. Si registra inoltre un altro. Si tratta di una 90enne della provincia dell’Aquila; una vittima c’era stata anche ieri, una 89enne del Chietino. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 2.164 tamponi molecolari e 9.861 test antigenici. Sono 1.420 gli attualmente positivi (+31), 53 ricoverati in area medica (+3), 5 in terapia intensiva (invariato), 1.362 in isolamento domiciliare (+28). Sono 77.919 complessivamente i guariti (+7). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (20), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (3), residenza in accertamento (2). L'articolo proviene da Italia Sera.

