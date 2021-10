Covid, oggi 2.437 casi e 24 morti: il bollettino del 17 ottobre 2021 (Di domenica 17 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 17 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 2.437 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 381.051 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 77.569 casi totali: 4.717.899 Decessi: 131.541 Guariti: 4.508.789 In Italia oggi, domenica 17 ottobre 2021, sono stati registrati 2.437 nuovi casi di Covid-19 e 24 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.983 nuovi contagi e 14 morti mentre la scorsa domenica 10 ottobre i casi erano stati 2.278 e i decessi 27. I dati sui nuovi contagi si ... Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021)ITALIA, ILDI17, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 2.437 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 381.051 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 77.569totali: 4.717.899 Decessi: 131.541 Guariti: 4.508.789 In Italia, domenica 17, sono stati registrati 2.437 nuovidi-19 e 24 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.983 nuovi contagi e 14mentre la scorsa domenica 10erano stati 2.278 e i decessi 27. I dati sui nuovi contagi si ...

Advertising

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - Adnkronos : In #Russia è record di contagi #covid, oltre 34mila in un giorno. - RadioOndacorta : Da Repubblica: Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid. I… - SkySport : Coronavirus: i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 -