Covid, nuovo picco di 45mila contagi in Gran Bretagna (Di domenica 17 ottobre 2021) La Gran Bretagna registra un nuovo balzo in avanti dei casi di Covid - 19 : nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 45.140 , il numero più alto da metà luglio. I contagi restano così oltre quota ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021) Laregistra unbalzo in avanti dei casi di- 19 : nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 45.140 , il numero più alto da metà luglio. Irestano così oltre quota ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il Covid si può curare a casa. Non lo dice uno stregone, e nemmeno un complottista che blatera di un 'nuovo ordine… - ladyonorato : Intanto, in Russia gli scienziati si sono concentrati sulle CURE ed hanno creato un nuovo farmaco che cura il Covid… - HuffPostItalia : 45mila casi in un giorno in Uk. Non c'è solo la variante Delta a incidere sull'aumento dei casi - Je_Scotti : RT @VittorioSgarbi: Il Covid si può curare a casa. Non lo dice uno stregone, e nemmeno un complottista che blatera di un 'nuovo ordine mond… - lorenzomarchini : RT @LaStampa: Covid nel mondo: nuovo picco di 45.000 contagi nel Regno Unito, ma i morti calano a 57 e ricoveri restano sotto i livelli di… -