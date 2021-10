Covid, news. Successo per la campagna vaccinale, ancora in calo casi e ricoveri. DIRETTA (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. 14 le vittime in un giorno. Grande manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Secondo gli organizzatori in piazza 200mila persone, per la questura 60mila. Tafferugli con la polizia a Milano durante il corteo dei no Green pass Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 2.983 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. 14 le vittime in un giorno. Grande manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Secondo gli organizzatori in piazza 200mila persone, per la questura 60mila. Tafferugli con la polizia a Milano durante il corteo dei no Green pass

