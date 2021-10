Covid, news. Ricciardi: "Con 90% di vaccinati stato di emergenza si potrà attenuare". LIVE (Di domenica 17 ottobre 2021) Per il consigliere del ministro Speranza "già adesso il problema sta diventando individuale e non collettivo, il sistema sanitario non è sotto pressione". Grande manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Secondo gli organizzatori in piazza 200mila persone, per la questura 60mila. Tafferugli con la polizia a Milano durante il corteo dei no Green pass Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 ottobre 2021) Per il consigliere del ministro Speranza "già adesso il problema sta diventando individuale e non collettivo, il sistema sanitario non è sotto pressione". Grande manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Secondo gli organizzatori in piazza 200mila persone, per la questura 60mila. Tafferugli con la polizia a Milano durante il corteo dei no Green pass

RobertoBurioni : Alla faccia degli scettici, dei pessimisti, dei criticoni siamo un esempio per tutte le democrazie occidentali. - Agenzia_Italia : Il governo francese non pagherà più i #tamponi ai non vaccinati. Resteranno gratuiti solo quelli su prescrizione me… - LaStampa : Covid nel mondo: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per il quarto giorno consecutivo, negli Stati Uniti frontiere a… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, pandemia ai minimi a Prato: nelle ultime 24 ore otto nuovi contagi e nessun dec… -