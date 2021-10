Covid, la mutazione della Delta: "Cosa può accadere nei prossimi mesi", l'Italia trema (Di domenica 17 ottobre 2021) Come evolverà il Covid nel prossimo futuro? Ci saranno altre mutazioni? Saranno più letali? E i vaccini? Domande alle quali gli esperti cercano di dare delle risposte anche se con questo virus i dubbi sono sempre più delle certezze. "In gran parte del mondo le infezioni rimangono incontrollate e questo dà al virus maggiori possibilità di mutazioni: potrebbe diventare più trasmissibile, riuscire a eludere le difese del sistema immunitario o risultare più virulento", scrive il Corriere della Sera. La variante Delta ha confermato "l'abitudine di molti patogeni a evolversi verso una maggior infettività, piuttosto che letalità. Dove si è imposta, la Delta ha cancellato anche le varianti più preoccupanti rispetto alla capacità di 'bucare' i vaccini. Gli scienziati ipotizzano pertanto che l'unica strada del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Come evolverà ilnel prossimo futuro? Ci saranno altre mutazioni? Saranno più letali? E i vaccini? Domande alle quali gli esperti cercano di dare delle risposte anche se con questo virus i dubbi sono sempre più delle certezze. "In gran parte del mondo le infezioni rimangono incontrollate e questo dà al virus maggiori possibilità di mutazioni: potrebbe diventare più trasmissibile, riuscire a eludere le difese del sistema immunitario o risultare più virulento", scrive il CorriereSera. La varianteha confermato "l'abitudine di molti patogeni a evolversi verso una maggior infettività, piuttosto che letalità. Dove si è imposta, laha cancellato anche le varianti più preoccupanti rispetto alla capacità di 'bucare' i vaccini. Gli scienziati ipotizzano pertanto che l'unica strada del ...

Advertising

tonydelconte : @1973Dario09 @borghi_claudio Appunto il Covid ad ogni mutazione perdeva virulenza e adesso risulta un virus innocuo… - LucioSTP : @LilianaArmato si però il premio? no perchè qua tra ritorno dei fasci sciopero del natale e mutazione del covid me… - GirolamoMaggio : NUOVA VARIANTE? Mutazione del Covid-19 trovata in Louisiana. Conosciuta come B.1.630, una nuova variante del corona… - Nada77033514 : @Corriere AUUU ! MESSA !!! DIMMI SOLO - MA CHE CAZZO CERCANO FAKE-TAMPONE SE STUM DI COVD-19 NON STATO ISOLATO MAI… - Nada77033514 : AUUU ! MESSA !!! DIMMI SOLO - MA CHE CAZZO CERCANO FAKE-TAMPONE SE STUM DI COVD-19 NON STATO ISOLATO MAI DA NESSUN… -