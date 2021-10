Covid, il bollettino di oggi 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 17 ottobre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 2.437 contagi, 24 morti, 2.913 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 381.051 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi allo 0,6% (+0,0%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -3, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +15 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Meteo, sprazzi di bel tempo su gran parte del ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi17: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 2.437 contagi, 24 morti, 2.913 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 381.051 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaallo 0,6% (+0,0%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -3, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +15 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Meteo, sprazzi di bel tempo su gran parte del ...

