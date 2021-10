Covid, Gran Bretagna: 40mila infezioni al giorno. Allarme del consigliere del governo: «Sarà un inverno eccezionalmente difficile» (Di domenica 17 ottobre 2021) Boom di contagi Covid in Gran Bretagna che anche ieri ha registrato oltre 40 mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo. È quanto emerge dai dati... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 ottobre 2021) Boom di contagiinche anche ieri ha registrato oltre 40 mila casi di coronavirus per il quartoconsecutivo. È quanto emerge dai dati...

Advertising

LaStampa : Covid nel mondo: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per il quarto giorno consecutivo, negli Stati Uniti frontiere a… - AnnalisaAntas : RT @petunianelsole: “La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte… - Etrust12 : Gran Bretagna, 84% ricoverati per Covid «non vaccinato»: lo studio sui pazienti inglesi da dicembre a luglio - mrcllznn : I soliti spreconi: Da marzo a settembre gli Stati Uniti hanno gettato 15milioni di dosi di vaccino contro il Covid-… - KinmenQuemoy : #Covid, Gran Bretagna: 40mila infezioni al giorno. Il consigliere del governo: «Sarà un inverno eccezionalmente dif… -