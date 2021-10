Covid: Gb, oltre 40 mila casi per 4/o giorno consecutivo (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati dell'Ufficio di statistica nazionale, riporta l'Independent, secondo cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato ieri40di coronavirus per il quarto: è quanto emerge dai dati dell'Ufficio di statistica nazionale, riporta l'Independent, secondo cui ...

