Covid a Fiumicino, 96 positivi nel bollettino del 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Fiumicino – “Purtroppo oggi registriamo una crescita di 20 unità tra i positivi nel nostro Comune, che si attestano dunque a 96. Secondo i dati della Asl Rm 3 le donne contagiate sono 49, gli uomini 47, con un’età media di 35 anni. Tra le località le più colpite sono Fiumicino e Isola sacra con il 48% dei casi totali, Fregene con il 15%, Aranova con l’11% e Torrimpietra con l’8%”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Questa crescita nei contagi non va bene – aggiunge – per questo invito ancora una volta coloro che ancora non l’abbiano fatto a vaccinarsi, per il proprio bene e per quello delle persone che vi circondano”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di FiumicinoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021)– “Purtroppo oggi registriamo una crescita di 20 unità tra inel nostro Comune, che si attestano dunque a 96. Secondo i dati della Asl Rm 3 le donne contagiate sono 49, gli uomini 47, con un’età media di 35 anni. Tra le località le più colpite sonoe Isola sacra con il 48% dei casi totali, Fregene con il 15%, Aranova con l’11% e Torrimpietra con l’8%”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Questa crescita nei contagi non va bene – aggiunge – per questo invito ancora una volta coloro che ancora non l’abbiano fatto a vaccinarsi, per il proprio bene e per quello delle persone che vi circondano”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di

Covid, a Fiumicino balzo dei contagi, il sindaco Montino: "Vaccinatevi" Dopo un lungo periodo di dati in calo, nel territorio di Fiumicino si registra un balzo di contagi al Covid: 20 in più, così il totale complessivo oggi arriva a 96 positivi. Secondo i dati della Asl Rm 3, le donne contagiate sono 49, gli uomini 47, con un'...

Covid: balzo dei contagi a Fiumicino, ora 96 in totale Dopo un lungo periodo di dati in calo, sul territorio di Fiumicino si registra un balzo di contagi al Covid: 20 in piu’ che porta il totale complessivo oggi a 96 positivi. Secondo i dati della Asl Rm ...

