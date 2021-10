Covid a Ercolano | morto medico di famiglia | era vaccinato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ercolano

'Oggi è un giorno triste per la comunità di. Purtroppo ilci ha portato via il dottor Bernardo Cozzolino - così il sindaco Ciro Buonajuto - Tanti di noi hanno avuto modo di conoscerlo ..."Oggi è un giorno triste per la comunità di. Purtroppo ilci ha portato via il dottor Bernardo Cozzolino - così il sindaco Ciro Buonajuto - Tanti di noi hanno avuto modo di ...Grave lutto ad Ercolano per la scomparsa del dott. Bernardo Cozzolino: ha combattuto per un mese in ospedale contro il virus ...È morto a 64 anni il medico di famiglia di Ercolano Bernardo Cozzolino. L'uomostroncato dal Covid e da polmonite bilaterale interstiziale ...