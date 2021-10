Covid-19 | il bollettino del San Pio sui pazienti ricoverati

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono cinque inel repartodell’ospedale San Pio di Benevento. Lo riporta ilinformativo diramato dall’azienda ospedaliera dal quale non emergono variazioni in merito a dimissioni o decessi. Il dato resta dunque invariato rispetto alla giornata di ieri, con quattroresidenti nella provincia di Benevento e uno proveniente da altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Casi nuovi giorno per giorno Calabria: 71 nuovi contagi, +124 guariti e due morti Secondo ilsull'emergenza- 19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, ...Ildell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a domenica 17 ottobre 2021 . ... una di quelle maggiormente colpite fin dall'inizio dell'emergenza- 19 nel nostro Paese. La ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 105 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 41 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 36.382 tamponi eseguiti ...Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi.